Red Bull, Christian Horner hakkında soruşturma başlattı

Red Bull Racing, Takım Direktörü Christian Horner hakkında "takım çalışanına uygunsuz davranışlarda bulunduğu" gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Horner, söz konusu iddiaları reddetti.

Formula 1'de Red Bull Racing takımı, Takım Direktörü Christian Horner hakkında "takım çalışanına uygunsuz davranışlarda bulunduğu" gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Red Bull'dan yapılan açıklamada, "Son zamanlarda ortaya atılan bazı iddialardan haberdar olduktan sonra şirket bağımsız bir soruşturma başlattı. Halihazırda devam etmekte olan bu süreç, dışarıdan uzman bir avukat tarafından yürütülmektedir. Şirket bu konuları son derece ciddiye almaktadır ve soruşturma mümkün olan en kısa sürede tamamlanacaktır. Şu anda daha fazla yorum yapmak uygun olmayacaktır" denildi.

Soruşturmayı ilk olarak Hollanda'da yayın yapan De Telegraaf duyurdu.

Associated Press, şikayetin "Horner'in agresif yönetim tarzıyla ilgili olduğunu" iddia etti.

Bir başka iddiada ise Horner'ın, bir kadın çalışana 'uygunsuz fotoğraflar' gönderdiği öne sürüldü.

Christian Horner ise "İddiaların tamamını reddediyorum" açıklamasını yaptı.

2005'ten bu yana Red Bull'un takım patronluğunu yapan Horner, 4'ü Vettel, 2'si Verstappen ile takıma toplam 6 Formula 1 markalar şampiyonluğu kazandırdı.