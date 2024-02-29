Red Bull, Christian Horner hakkındaki soruşturmanın sonucunu açıkladı

Red Bull Racing'in Takım Direktörü Christian Horner hakkında 'kadın çalışana uygunsuz davranış' gerekçesiyle başlatılan bağımsız soruşturma tamamlandı. Red Bull, Horner'a yönelik iddialara dair, "Red Bull şikayetin reddedildiğini teyit edebilir" denildi.

Formula 1 ekiplerinde Red Bull Racing'in Takım Direktörü Christian Horner hakkında "bir kadın takım çalışanına uygunsuz davranışlarda bulunduğu" gerekçesiyle başlatılan soruşturmada karar açıklandı.

Şirketten yapılan açıklamada, "Sayın Horner'a yönelik iddialara ilişkin bağımsız soruşturma tamamlanmıştır ve Red Bull şikayetin reddedildiğini teyit edebilir" denildi.

"Şikayet sahibinin temyiz hakkı bulunmaktadır" denilen açıklamada, "Red Bull soruşturmanın adil, titiz ve tarafsız olduğundan emindir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şunlara yer verildi:

"Soruşturma raporu gizlidir ve tarafların ve soruşturmaya yardımcı olan üçüncü tarafların özel bilgilerini içermektedir ve bu nedenle ilgili herkese saygı duyduğumuz için daha fazla yorum yapmayacağız. Red Bull en yüksek işyeri standartlarını karşılamak için çaba göstermeye devam edecektir."

Christian Horner, 2005 yılından bu yana Red Bull'un Takım Direktörü olarak görev yapıyor.