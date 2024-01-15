Reddedilen 16 yaşındaki çocuk çatışma başlattı

İzmir'de iddiaya göre 16 yaşındaki H.U. evlenmek istediği kızın ailesi tarafından reddedilince aile bireylerine pompalı tüfekle ateş açtı. H.U. ve kızın ailesi ile sokakta çıkan çatışmada 4 kişi yaralandı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde evlenmek istediği kızın ailesi tarafından reddedilen 16 yaşındaki H.U. isimli çocuğun, aileye pompalı tüfekle ateş açması sonucu çatışma çıktı.



Olay, dün saat 14.00 sıralarında ilçeye bağlı Örnekköy pazaryeri yakınında meydana geldi. İddiaya göre H.U. evlenmek istediğini belirttiği kızın ailesinin evlerine ziyarete gitti. Kızın aile bireyleri ile görüşen H.U, aileden olumsuz cevap alınca, evi terk etti. Daha sonra pompalı tüfek ile gelen H.U, ailenin evine arka arkaya ateş açtı.

Bunun üzerine, kızın aile bireyleri de H.U'ya pompalı tüfek ile karşılık verdi. Yaşanan çatışma seslerini duyan mahalle sakinleri, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri olayı sonlandırırken, sağlık ekipleri saçmaların isabet etmesi sonucu yaralanan 4 kişiye müdahalede bulundu.

Hafif yaralandığı öğrenilen 4 kişinin özel bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili başlattıkları soruşturma kapsamında, H.U'yu suç aleti ile birlikte yakaladı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.