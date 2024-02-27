Refah’a saldırı planı Savaş Kabinesi’nde

İsrail ordusu, Refah operasyonuna yönelik planını Savaş Kabinesi’ne sunarken ABD’den “önce siviller tahliye edilecek” uyarısı geldi. Filistin Başbakanı Iştiyye ise “Filistin yönetiminde geniş uzlaşı” gerekçesiyle istifa etti.

Dış Haberler

Gazze Şeridi’nde insani kriz ağırlaşırken ateşkese yönelik görüşmeler sürüyor. Tel Aviv, Gazze’nin güneyindeki Refah’a kara operasyonunda ısrarını sürdürürken ABD, Netanyahu hükümetini önceliğin sivilleri tahliyesi olduğu konusunda uyardı. Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye ise bölgede tırmanan şiddet sebebiyle istifa etti.

İsrail ordusu, Başbakan Netanyahu'nun talebi üzerine, İsrail'in saldırıları sebebiyle 1,3 milyondan fazla Filistinlinin sığındığı Refah kentinin “tahliyesi” ve kente “askeri operasyon” planını Savaş Kabinesi'ne sundu. Açıklamada ayrıca, Savaş Kabinesi'nin “Gazze Şeridi'ne insani yardım sağlanması planını onayladığı” kaydedildi.

Gazze’de ateşkes görüşmeleri sürerken Mısır medyası, İsrail'den yapılan son açıklama öncesi, Katar'ın başkenti Doha'da İsrail, Hamas, ABD ve Mısır'ın temsilcilerinin de katıldığı bir toplantı yapıldığını yazdı.

ABD OPERASYONA ‘KARŞI’

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ise Doha’daki görüşmeleri doğrulayarak esir takası ve çatışmalara ara konusunda “anlayış birliği” sağlandığını dile getirdi. Sullivan, İsrailli yetkililerle görüşmelerinde açık şekilde Refah'ta sivilleri korumaya yönelik bir plan görmeden “askeri operasyon istemediklerini” söylediklerini aktardı.

Amerikan CBS kanalına konuşan Netanyahu, “ateşkes sağlanırsa Refah'a kara harekâtının gecikeceğini ancak eninde sonunda yapılacağını” söyledi. “Kesin zafere çok yakın olduklarını” belirten İsrail Başbakanı, “Aylar değil, haftalar var” dedi.

IŞTİYYE’DEN İSTİFA

Ateşkes görüşmeleri sürerken Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, görevinden istifa ettiğini ve talebini Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a sunduğunu bildirdi. Iştiyye, kendisi ve hükümetinin istifasının Filistinliler arasında siyasi düzenlemeler konusunda “geniş bir uzlaşı sağlanmasına olanak tanımak için” olduğunu belirtti. Iştiyye, "Filistin Yönetimi'nin yetkilerinin tüm Filistin toprakları üzerinde genişletilmesini gerektireceğini” kaydetti.

2019’dan bu yana Başbakanlık koltuğunda oturan Iştiyye’nin istifası, ABD’nin Filistin Lideri Abbas’a yönetimde değişiklik yapması için baskı yaptığı bir zamanda geldi. Filistin'in yönetimi, 2007'den bu yana Batı Şeria'da sınırlı bir güce sahip olan Abbas'ın Filistin Yönetimi ile Gazze'yi yöneten Hamas arasında bölünmüş durumda. Uluslararası Adalet Divanı’nda (UAD) İsrail’e açılan işgal ve soykırım davası sürerken, Türkiye adına beyanda bulunan Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, kalıcı çözüm için tek yolun, “iki devletli vizyon temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin’in bağımsızlığını kazanması” olduğunu vurguladı. Yıldız, Kudüs’ün ve buradaki kutsal mekânların statülerinin korunmasının büyük önem taşıdığının altını çizdi.

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ÇOCUKLAR İÇİN ÖLÜM KALIM MESELESİ

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), İsrail’in soykırım uyguladığı ve kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi’nde çocuklara yardım ulaştırmanın “ölüm kalım meselesi” olduğunu belirtti. Gazze’de su, gıda, ilaç ve yakıt ihtiyacının çok fazla ve acil olduğuna işaret edilen açıklamada, Gazze’deki insanları kurtarmak ve acılarını dindirebilmek için en iyi yöntemin ateşkes olduğu vurgulandı. BM Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini ise, İsrail’in kıtlığa sürüklediği Gazze’ye şubat ayında giren insani yardım miktarında bir önceki aya oranla yüzde 50 düşüş yaşandığını bildirdi. Lazzarini, önceki günkü açıklamasında Gazze’nin kuzeyine 23 Ocak’tan bu yana yardım ulaştıramadıklarını belirtmişti.

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GAZETECİLER KURŞUNLARA HEDEF OLMASIN

Lübnan Basın ve Editörler Sendikası, Uluslararası Gazeteciler Federasyonu’nun (IFJ) daveti üzerine, Gazze ve Batı Şeria’ya yönelik saldırıların durdurulması ve basın mensuplarının gazetecilik faaliyetlerini yürütürken hedef alınmaması çağrısıyla basın açıklaması düzenledi. Yapılan konuşmalarda Gazze’de şu ana kadar 124 gazetecinin öldürüldüğüne dikkat çekilerek, öldürülen gazeteciler hakkında uluslararası mahkemelerde açılan davaların İsrail’in uzlaşmazlığı nedeniyle hâlâ askıda olduğuna dikkat çekildi.

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İŞGALE KARŞI KENDİNİ YAKTI

ABD Hava Kuvvetleri mensubu 25 yaşındaki Aaron Bushnell, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki operasyonlarını protesto etmek amacıyla Washington’daki İsrail Büyükelçiliği önünde kendini yaktı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde "Artık soykırım suçuna ortak olmayacağım" diyerek kendini ateşe veren Bushnell, üzerinden alevler yükselirken defalarca "Özgür Filistin" diye bağırdı. Bushnell, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.