Rehine krizi sona erdi: 7 kişi kurtarıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ABD firması olan Procter and Gamble (P&G) fabrikasının ana binasını basan kişi, içeridekileri rehin aldı. Fabrikada çalışanları rehin alan şahıs müzakerelerin sonuç vermemesi üzerine ilerleyen saatlerde operasyonla etkisiz hale getirildi, rehin alınan 7 yurttaş ise kurtarıldı. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, saldırganla ilgili soruya "Yaralanma yok" diye yanıt verdi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan ABD firması P&G'nin fabrikasının ana binasını basan kişi, İsrail'in Gazze'ye saldırısını protesto etmek için işçileri rehin aldı. Rehine krizi 9 saat sürdü. Operasyonla etkisiz hale getirildi, rehin alınan 7 yurttaş ise kurtarıldı. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, saldırganla ilgili soruya "Yaralanma yok" diye yanıt verdi.

Gebze’de bugün saat 15.00 sıralarında kimliği belirsiz kişi, elinde silahla temizlik ve kişisel bakım ürünleri alanında faaliyet gösteren ABD firması P&G’ye ait fabrikanın ana binasına girdi. Şüpheli iddiaya göre İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla fabrikadakileri rehin aldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da bilgi almak üzere bölgeye hareket etti.

Ayrıca fabrika önüne özel harekat polisleri yönlendirildi. Fabrikanın bulunduğu cadde araç ve yaya geçişine kapatıldı.

ÜSTÜNDE BOMBA OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Çitlerden atlayarak fabrikaya girdiği iddia edilen şahıs, üstünde bomba olduğunu da öne sürdü.

Öte yandan, şahsın fotoğrafı da ortaya çıktı. Elinde tabanca bulunan şüphelinin "Kapılar açılacak. Gazze için ya musalla ya ölüm" yazısı önünde poz verdiği görülüyor. Şahsı ikna çalışmaları sürüyor.

REHİNELER DOĞUM GÜNÜ KUTLADI

Rehine krizinin yaşandığı fabrikadan yeni görüntüler geldi. Rehin alınan kişilerden birinin doğum günü olması sebebiyle daha önceden hazırlık yapan iş arkadaşları, saldırganlardan doğum günü kutlamak için izin istedi.

Saldırganların izin vermesi üzerine fabrika çalışanlarından birinin doğum günü kutlaması yapıldı. Daha önceden alınan pastaya koyulan mumlar üflenirken, arkadaşları doğum günü olan personeli kutladı.

Videoda rehinelerin sağlık durumlarının da iyi olduğu gözlemlendi.

SALDIRGANLARDAN BİRİNİN KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Saldırganlardan birinin alçı, boya, sıva ve bina dekorasyonu işleri yapan İbrahim Y. olduğu tespit edildi. İbrahim Y.'nin sosyal medya paylaşımında ise, "Bu saatten sonra sevdiklerimin yapacağı tek şey benim için Filistin'e dua ettikleri gibi dua etmektir" dediği ortaya çıktı.

KOCAELİ VALİSİ: "OPERASYONLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, olay yerinde yaptığı açıklamada operasyonla ilgili bilgi verdi. Söz konusu kişinin fabrikanın eski çalışanı olduğunu söyledi. Yavuz şahsın operasyonla etkisiz hale getirildiğini, rehin alınan 7 kişinin ise kurtarıldığını söyledi. Henüz eylemi yapan kişiyle ilgili bağlantılara dair bilgi olmadığını belirten Yavuz, saldırganla ilgili soruya "Yaralanma yok" diye yanıt verdi.

Vali Yavuz, şu detayları paylaştı:

"Amacımız kardeşlerimizi sağ salim oradan çıkarmaktı. Nitekim bu süreci, kıymetli emniyet mensuplarımız, istihbarat teşkilatımız, olabilecek tüm bağlantılarıyla değerlendirerek bir çalışma gerçekleştirdik ve daha sonra da rehinelere zarar vermeksizin küçük bir operasyonla etkisiz hale getirdik. Çünkü müzakereler sonuç vermedi. Kardeşlerimizin her birinin sağlık durumu iyi. Biz olay esnasına içerdeydik. Rehinelerin hepsine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Biz Türkiye'nin huzurundan ve güvenliğinden yanayız. Bu tür davranışları sergileyen herkesin karşısında önce biliyorsunuz hukuk işler. Güvenlik güçlerimiz üzerlerine düşen görevi hassasiyetle yerine getirmiştir.

İhtiyaç için dışarı çıktığında ona göre konuşlanmıştık. Alternatif bir takım çalışmalar yapmıştık. Hareket tarzını bir kez daha değerlendirdik. Kıymetli emniyet mensuplarımız, kahraman güvenlik güçlerimiz gerekli müdahaleyi yapmak suretiyle ve rehinelere zarar gelmeyeceğini anladığımız anda gerekeni yaptık. 2 silahı vardı. Üzerinde de düzenekler mevcuttu. Dolayısıyla bizler bu konuda hassas davranırız. Her ihtimali değerlendiririz. Arkadaşlarımız gerekli incelemeyi, tahkikatın detaylarını çalışacaklar

Bizim operasyonumuzda herhangi bir ateş etme eylemine girişemedi. Arkadaşlarımız çok anlık bir hareketle etkisiz hale getirdi."