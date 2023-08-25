Rekabet Kurulu'ndan 15 maya firmasına para cezası

Rekabet Kurulu, maya üretim ve dağıtımında faaliyet gösteren 24 firmanın, rekabeti engelleme, fiyat belirleme ve müşteri paylaşımı yaptığı şeklindeki iddialara yönelik başlattığı soruşturmada kararını açıkladı. Kararda, 15 firma hakkında idari para cezası uygulanması istenirken, 8 firma hakkında cezaya yer olmadığı belirtildi.

Rekabet Kurulu'nca yaş maya üretim ve dağıtımında faaliyet gösteren 15 firmaya idari para cezası yaptırımı uygulandı.

Rekabet Kurulu, maya üretim ve dağıtımında faaliyet gösteren 24 firmanın, rekabeti engelleme, bozma veya kısıtlama amacı taşıyan teşebbüsler arası anlaşma, fiyat belirleme ve müşteri paylaşımı yaptığı iddialarına yönelik, Kasım 2021'de soruşturma başlattı.

Soruşturmada şirketlerden birinin talebi ile uzlaşma süreci gerçekleştirildi.

Rekabet ihlallerini kabul edip, düzeltme taahhütlerinde bulunan firmaya 73 milyon 851 bin 619,33 TL idari para cezası uygulanarak, nezdindeki soruşturma Kasım 2022'de sonlandırıldı. 23 maya üreticisi ve dağıtıcısı firma hakkında devam eden soruşturmada ise geçen 15 Ağustos'ta sözlü savunma toplantısı gerçekleştirildi. Soruşturma heyetince, rekabet ihlali yaptığı belirlenen 15 firma hakkında idari para cezası uygulanması istenirken; 8 firma hakkında cezaya yer olmadığı belirtildi.

Şirket temsilcileri söz alarak, soruşturmaya konu hususlar hakkında savunma yaptı.

NİHAİ KARAR BUGÜN AÇIKLANDI

Rekabet Kurulu'nun nihai kararı bugün açıklandı.

Buna göre; 4054 sayılı 'Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un, "Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır" şeklindeki 4'üncü maddesini ihlal ettiği belirlenen 15 firmaya idari para cezası uygulandı. Söz konusu şirketlere yıllık gayri safi gelirleri üzerinden takdiren 12 bin 519,54 TL ile 25 milyon 227 bin 732,77 TL arasında değişen idari para cezaları verildi.