Rekabet Kurulu'ndan 9 kozmetik şirketine ceza

Rekabet Kurulu, aralarında Farmatek ve L'Oreal Türkiye'nin de olduğu 9 kozmetik şirketi hakkında başlattığı soruşturmayı tamamladı. Kurul, 9 kozmetik şirketine idari para cezası verdi.

Ekonomi 14.11.2023 11:20 Giriş: 14.11.2023 11:20

Güncelleme: 14.11.2023 11:39 Kaynak: Haber Merkezi

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Rekabet Kurulu, kozmetik şirketlerine yönelik başlattığı soruşturmayı tamamlayarak 9 şirkete idari para cezası verilmesine karar verdi. Rekabet Kurulu, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yeniden satıcıların yeniden satış fiyatlarını tespit etmek, internet satışlarını kısıtlamak ve topla dağıt karteline katılmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal ettikleri iddialarına ilişkin soruşturma başlatmıştı. Kurul, Ayaz ve Ortakları Ltd. Şirketi, SB Grup Kozmetik Anonim Şirketi, Easyvit Sağlık Ürünleri Sanayi AŞ, ELCA Kozmetik Limited Şirketi, Farmatek İç ve Dış Tic. AŞ, Glohe Bitkisel Ürünler San. ve Tic. AŞ, L'Oreal Türkiye Kozmetik San. ve Tic. AŞ, Rebul JCR Kozmetik Pazarlama AŞ ve Sistem Kozmetik San. ve Tic Ltd. Şirketi hakkında başlattığı soruşturmayı tamamladı. Yürütülmekte olan soruşturmalar kapsamında şirketlerin ihlali gerçekleştirdiği tespit edilerek idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Kurulun 9 şirkete verdiği para cezasının 7.9 milyon TL olduğu belirtildi. Rekabet Kurulu'nun internet sitesine soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada şunlara yer verildi: Ayaz ve Ortakları Ltd. Şirketi hakkında topla dağıt karteline katıldığı iddiasına yönelik 13.04.2023 tarihli ve 23-18/343-M(3) sayılı Kurul kararı ile yürütülen soruşturmanın uzlaşma ile sonlandırılmasına ve teşebbüse 1.083.338,41-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına,

SB Grup Kozmetik Anonim Şirketi hakkında topla dağıt karteline katıldığı iddiasına yönelik 13.04.2023 tarihli ve 23-18/343-M(3) sayılı Kurul kararı ile yürütülen soruşturmanın uzlaşma ile sonlandırılmasına ve teşebbüse 184.675,76-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına,

Easyvit Sağlık Ürünleri Sanayi AŞ hakkında yeniden satıcıların yeniden satış fiyatlarını tespit ettiği ve internet satışlarını kısıtladığı iddialarına yönelik 13.04.2023 tarihli ve 23-18/343-M(4) sayılı Kurul kararı ile yürütülen soruşturmanın internet satışlarını kısıtlamaya yönelik davranışlar bakımından taahhüt ile; yeniden satıcıların yeniden satış fiyatlarını tespit etmek iddiası bakımından ise uzlaşma ile sonlandırılmasına ve teşebbüse 1.217.437,18-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına,

ELCA Kozmetik Limited Şirketi hakkında yeniden satıcıların yeniden satış fiyatlarını tespit ettiği ve internet satışlarını kısıtladığı iddialarına yönelik 13.04.2023 tarihli ve 23-18/343-M(5) sayılı Kurul kararı ile yürütülen soruşturmanın internet satışlarını kısıtlamaya yönelik davranışlar bakımından taahhüt ile; yeniden satıcıların yeniden satış fiyatlarını tespit etmek iddiası bakımından ise uzlaşma ile sonlandırılmasına ve teşebbüse 7.909.453,64-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına,

Farmatek İç ve Dış Tic. AŞ hakkında yeniden satıcıların yeniden satış fiyatlarını tespit ettiği ve internet satışlarını kısıtladığı iddialarına yönelik 13.04.2023 tarihli ve 23-18/343-M(6) sayılı Kurul kararı ile yürütülen soruşturmanın internet satışlarını kısıtlamaya yönelik davranışlar bakımından taahhüt ile; yeniden satıcıların yeniden satış fiyatlarını tespit etmek iddiası bakımından ise uzlaşma ile sonlandırılmasına ve teşebbüse 2.716.256,69-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına,

Glohe Bitkisel Ürünler San. ve Tic. AŞ hakkında yeniden satıcıların yeniden satış fiyatlarını tespit ettiği ve internet satışlarını kısıtladığı iddialarına yönelik 13.04.2023 tarihli ve 23-18/343-M(7) sayılı Kurul kararı ile yürütülen soruşturmanın internet satışlarını kısıtlamaya yönelik davranışlar bakımından taahhüt ile; yeniden satıcıların yeniden satış fiyatlarını tespit etmek iddiası bakımından ise uzlaşma ile sonlandırılmasına ve teşebbüse 925.805,74-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına,

L'Oreal Türkiye Kozmetik San. ve Tic. AŞ hakkında yeniden satıcıların yeniden satış fiyatlarını tespit ettiği ve internet satışlarını kısıtladığı iddialarına yönelik 13.04.2023 tarihli ve 23-18/343-M(9) sayılı Kurul kararı ile yürütülen soruşturmanın internet satışlarını kısıtlamaya yönelik davranışlar bakımından taahhüt ile; yeniden satıcıların yeniden satış fiyatlarını tespit etmek iddiası bakımından ise uzlaşma ile sonlandırılmasına ve teşebbüse 87.387.007,53-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına,

Rebul JCR Kozmetik Pazarlama AŞ hakkında yeniden satıcılarının satış fiyatlarını tespit ettiği iddiasına yönelik 13.04.2023 tarihli ve 23-18/343-M(11) sayılı Kurul kararı ile yürütülen soruşturmanın uzlaşma ile sonlandırılmasına ve teşebbüse 5.357.950,92-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına,

Sistem Kozmetik San. ve Tic Ltd. Şti. hakkında yeniden satıcıların yeniden satış fiyatlarını tespit ettiği ve internet satışlarını kısıtladığı iddialarına yönelik 13.04.2023 tarihli ve 23-18/343-M(12) sayılı Kurul kararı ile yürütülen soruşturmanın internet satışlarını kısıtlamaya yönelik davranışlar bakımından taahhüt ile; yeniden satıcıların yeniden satış fiyatlarını tespit etmek iddiası bakımından ise uzlaşma ile sonlandırılmasına ve teşebbüse 1.784.584,28-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.