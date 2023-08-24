Rekabet Kurulu'ndan Canon ve kitabevlerine soruşturma

Rekabet Kurulu, Canon’a raf fiyatlarını değiştirerek rekabete aykırı hareket ettiği gerekçesiyle soruşturma açtı. Kurul ayrıca, Başkent Ankara Yayıncılık, Batuksan Yayıncılık, Bilfen Yayıncılık, Uzman Kariyer Kitabevi’ne dağıtıcılarının raf fiyatlarına müdahale ettiği ve pasif satışlarını engellediği gerekçesiyle soruşturma açtı.

Rekabet Kurulu raf fiyatlarına müdahale ettikleri gerekçesiyle Canon Eurasia Görüntüleme ve Ofis Sistemleri A.Ş. ve kitabevlerine soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurulu, Canon Eurasia Görüntüleme ve Ofis Sistemleri A.Ş.’nin, Canon markalı ürünlerin yeniden satış fiyatını tespit etmek suretiyle rekabete aykırı hareket ettiği iddiasına yönelik yürütülen önaraştırmayı karara bağladı.

Önaraştırmada elde edilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespitleri ve bulguları ciddi ve yeterli bulan Kurul, Canon Eurasia Görüntüleme ve Ofis Sistemleri A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

KİTABLERİNE DE SORUŞTURMA

Rekabet Kurulu, bazı kitabevleriyle ilgili de soruşturma açtı.

Kurul, Başkent Ankara Yayıncılık, Batuksan Yayıncılık, Bilfen Yayıncılık, Uzman Kariyer Kitabevi’nin dağıtıcılarının yeniden satış fiyatlarına müdahale ettiği ve pasif satışlarını engelleyerek, bayilerin sözleşme konusu mal veya hizmetleri satacağı bölge veya müşterilere ilişkin kısıtlamalar getirerek rekabete aykırı hareket ettikleri iddiasına yönelik yürütülen ön araştırmayı karara bağladı.

Önaraştırmada elde edilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespitleri ve bulguları ciddi ve yeterli bulan Kurul, Başkent Ankara Yayıncılık, Batuksan Yayıncılık, Bilfen Yayıncılık, Uzman Kariyer Kitabevi hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.