Rekabet Kurulu'ndan ilaç şirketlerine ceza

Rekabet Kurulu'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, "Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal" ettikleri gerekçesiyle GlaxoSmithKline ve Abdi İbrahim isimli 2 ilaç şirketine milyonlarca lira para cezası verildi.

Rekabet Kurulu'nun GlaxoSmithKline İlaçları Sanayi ve Ticaret AŞ ile Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ'ye yönelik açtığı soruşturma, iki firmayla varılan uzlaşma sonucu kesilen idari para cezalarıyla tamamlandı.

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, iki ilaç firmasına yönelik Rekabet Kurulunun yürüttüğü soruşturmaya ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, şirketlerin, Rekabet Kurulu'nun ara kararlarına istinaden teşebbüslerin sunduğu uzlaşma metinleri sonucu, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri belirtildi.

GlaxoSmithKline İlaçları Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 33 milyon 321 bin 564 lira, Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 184 milyon 363 bin 976 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

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İki firmaya yönelik soruşturma, rakipleriyle iş gücü piyasasında birbirlerinin çalışanlarını işe almamaya yönelik centilmenlik anlaşmaları yaptıkları, rakipler arası rekabette hassas bilgi değişimi suretiyle anlaşma/uyumlu eylem içinde oldukları iddiasıyla başlatılmıştı.