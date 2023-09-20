Rekabet Kurulu'ndan Maçkolik'e soruşturma ve geçici tedbir kararı

Rekabet Kurulu, Maçkolik İnternet Hizmetleri AŞ hakkında soruşturma açılmasına ve geçici tedbir uygulanmasına karar verdi. Maçkolik'in mobil uygulamalarında "Banner" ve "Pop-up" alanlarında izlediği prosedürler gözden geçirilecek.

Rekabet Kurulu, futbol bahis programı, canlı maç sonuçları ve spor haberleri yer alan Maçkolik sitesi hakkında soruşturma açılmasına ve geçici tedbir uygulanmasına karar verdi.

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan kararda, Maçkolik İnternet Hizmetleri A.Ş.'nin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un "Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar" ile "Hakim Durumun Kötüye Kullanılması" maddelerini ihlal edilip edilmediğinin tespiti için soruşturma açılmasına karar verildiği belirtildi.

Kurul, 7 Eylül'deki toplantısında da Maçkolik İnternet Hizmetleri AŞ'nin uygulamalarına yönelik olarak Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesi kapsamında geçici tedbir uygulanmasına da karar verdi.

Karada, "NESİNE’nin, MAÇKOLİK ve SAHADAN internet siteleri ile mobil uygulamalarında bulunan banner ve pop-up adı verilen reklam alanlarındaki görünürlüğünün, NESİNE’yi rakipleri karşısında ayrıcalıklı bir konuma getirmeyecek şekilde, MAÇKOLİK’in belirleyeceği somut bir ölçüt kullanılarak sınırlandırılması; söz konusu sınırlandırmanın ve ölçütünün ayrıcalıklı olmayacak şekilde nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde Kuruma tevsik edilmek üzere sunulmasına karar verilmiştir" denildi.

Ayrıca, Maçkolik ve Sahadan internet siteleri ile mobil uygulamalarında "Banner" ve "Pop-up" alanlarında izlediği prosedürleri gözden geçirmesi, sanal bahis bayileri arasında ayrıma yol açmayacak şeffaf bir reklam politikası izlemesi ve soruşturma süresi boyunca, Nesine'yi rakipleri karşısında ayrıcalıklı bir konuma getirmeyecek şekilde reklam alanlarında rotasyonlu gösterim sağlayacak algoritmaların işleyişi hakkında Kurum'a her ayın 10. gününe kadar teknik rapor sunulmasına oy birliği ile kararlaştırıldı.

Maçkolik'in 30 gün içerisinde karardaki yükümlülüklerini yerine getirip buna ilişkin raporu Rekabet Kurumu'na sunması istendi.