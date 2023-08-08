Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Rekabet Kurulu’ndan Nuh’un Ankara Makarnası ile ilgili karar

Rekabet Kurulu, Nuh’un Ankara Makarnası’nın rekabeti engellemediğine karar verdi.

Güncel
  • 08.08.2023 11:04
  • Giriş: 08.08.2023 11:04
  • Güncelleme: 08.08.2023 11:09
Kaynak: İHA
Abone Olgoogle-news
Rekabet Kurulu’ndan Nuh’un Ankara Makarnası ile ilgili karar
Fotoğraf: AA

Rekabet Kurulu’ndan Nuh’un Ankara Makarnası’na ceza gelmedi.

Nuh’un Ankara Makarnası’nın yeniden satış fiyatını belirlemeye yönelik eylemleri iddiasıyla ilgili Rekabet Kurulu tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma çerçevesinde düzenlenen raporda toplanan delillere, yazılı ve sözlü savunma toplantısında yapılan açıklamalara göre, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. Maddesinin ihlal edilmediğine karar verildi. 

Bu çerçevede, Nuh’un Ankara Makarnası’nın adı geçen teşebbüslerine idari para cezası uygulanmadı.

Rekabet Kurumu, Storytel hakkında soruşturma başlattı
BirGün'e Abone Ol