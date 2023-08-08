Rekabet Kurulu’ndan Nuh’un Ankara Makarnası ile ilgili karar

Rekabet Kurulu, Nuh’un Ankara Makarnası’nın rekabeti engellemediğine karar verdi.

Rekabet Kurulu’ndan Nuh’un Ankara Makarnası’na ceza gelmedi.

Nuh’un Ankara Makarnası’nın yeniden satış fiyatını belirlemeye yönelik eylemleri iddiasıyla ilgili Rekabet Kurulu tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma çerçevesinde düzenlenen raporda toplanan delillere, yazılı ve sözlü savunma toplantısında yapılan açıklamalara göre, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. Maddesinin ihlal edilmediğine karar verildi.

Bu çerçevede, Nuh’un Ankara Makarnası’nın adı geçen teşebbüslerine idari para cezası uygulanmadı.