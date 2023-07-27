Rekabet Kurumu'ndan Trendyol'a 61 milyon para cezası

Rekabet Kurulu, DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret AŞ (Trendyol) hakkında başlattığı soruşturma kapsamında, “kendi perakende faaliyetine haksız olarak avantaj sağladığı, bu eylemlerinin rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırıcı nitelikte olduğu ve 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiği” gerekçesiyle 61 milyon 342 bin 847 lira idari para cezası verdi.

Rekabet Kurumu, Trendyol hakkında yürütülen soruşturmayı tamamlayarak idari para cezası verilmesine karar verdi.

Kurumun internet sitesinde yer alan bilgilere göre, DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret AŞ’nin (Trendyol) hakkında çevrim içi pazaryeri pazarındaki uygulamalarıyla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturma tamamlandı

Tamamlanan soruşturma kapsamında, “kendi perakende faaliyetine haksız olarak avantaj sağladığı, bu eylemlerinin rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırıcı nitelikte olduğu ve 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiği” gerekçesiyle Trendyol’a 61 milyon 342 bin 847 lira idari para cezası verildi.

Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yer alan açıklamada şunlara yer verildi:

“26.07.2023 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda; Trendyol’un algoritmaya müdahale ederek ve pazaryerinde satış yapan üçüncü taraf satıcıların verilerini kullanarak kendi perakende faaliyetine haksız olarak avantaj sağladığı, bu eylemlerinin rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırıcı nitelikte olduğu ve 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiği değerlendirilerek adı geçen teşebbüse idari para cezası verilmesine karar verildi. Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere gerekçesi daha sonra tebliğ edilecek.”