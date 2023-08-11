Reklama altı ayda tam 1,7 milyar TL!

THY, bu yılın Ocak-Haziran döneminde reklam ve tanıtıma harcamasını geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 130 oranına artırdı. THY, reklama 1 milyar 719 milyon TL ödedi.

Mustafa BİLDİRCİN

AKP’ye yakınlığıyla bilinen yönetim kurulu üyeleri ve fahiş huzur hakkı ödemeleri ile gündeme gelen THY, reklam ile tanıtım için para saçtı. Bağımsız denetim raporu ile ortaya konulan reklam ve tanıtım harcaması, rekor tutarda gerçekleşti. THY’nin kasasından reklam ve tanıtım için yılın ilk yarısında 1 milyar 719 milyon TL çıktı. Şubat 2022’de, ünlü aktör Morgan Freeman’ın rol aldığı reklam filmini yayınlayan THY’nin reklam için bu yılın ilk altı ayında harcadığı para, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 130 arttı.

THY’nin, bu yılın ara hesap dönemine yönelik diğer bazı gider kalemleri ise şöyle sıralandı:

• Kira giderleri: 368 milyon TL

• Uçak kira giderleri: 158 milyon TL

• Komisyon ve teşvik giderleri: 6 milyar 235 milyon TL

• Konma ve konaklama giderleri: 8 milyar 501 milyon TL

• Müşavirlik ve danışmanlık giderleri: 176 milyon TL

THY yöneticilerinin huzur hakkı 16 ayda yüzde 149 oranında zamlanmıştı. Geçen yılın mart ayında 25 bin TL olan huzur hakkı, temmuz ayında 62 bin 329 TL’ye yükselmişti. İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un eşi Fatmanur Altun ile eski AKP Gençlik Kolları Başkanı Şükrü Ecertaş, THY’de yönetim kurulu üyesi.