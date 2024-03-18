Rekor anlaşma gerçekleşebilir: Apple yapay zeka için Google ile görüşme yapıyor

Apple, Gemini ürününün iPhone'un üretken yapay zeka özelliklerine güç vermesi için Google ile görüşmelere başladı. Şirketler arası inşa edilecek bir yapay zeka anlaşması değerlendiriliyor. Şirket daha önce de OpenAI ile görüşmüştü.

Apple, Google'ın Gemini yapay zeka motorunu iPhone'a yerleştirmek için görüşmeler yürütüyor.

Söz konusu görüşmeler sonrasında yapay zeka endüstrisini sarsacak rekor bir anlaşma gerçekleşebilir.

Gazete Oksijen’in Bloomberg’den aktardığına göre taraflar arasında özel görüşmeler yürütülüyor.

Apple yakın zamanda OpenAI ile de görüşmeler yaptı ve onun modelini kullanmayı düşünmüştü.

APPLE’A YILLARDIR PARA ÖDÜYOR

Apple ve Google arasında bir anlaşma gerçekleşirse, bu iki şirketin arama ortaklığı üzerine inşa edilecek.

Alphabet Inc. şirketine ait Google, arama motorunu iPhone ve diğer cihazlardaki Safari web tarayıcısında varsayılan seçenek haline getirmek için Apple'a yıllardır milyarlarca dolar ödüyor.

Kaynaklar, iki tarafın bir yapay zeka anlaşmasının şartlarına veya markasına karar vermediğini ya da nasıl uygulanacağını kesinleştirmediğini söyledi.

ANLAŞMA GEMİNİ’YE AVANTAJ SAĞLAYACAK

Yapılacak anlaşma Gemini'ye milyarlarca potansiyel kullanıcı için önemli bir avantaj sağlayacaktır. Ancak aynı zamanda Apple'ın yapay zeka çalışmalarında bazılarının umduğu kadar ilerlemediğinin bir işareti olabilir ve her iki şirkete yönelik daha fazla antitröst incelemesi tehdidini de beraberinde getirebilir.

Apple, iPhone işletim sisteminin bir sonraki sürümü iOS 18'in bir parçası olarak kendi yapay zeka modellerine dayanan yeni yetenekler hazırlıyor. Ancak bu geliştirmeler bulut üzerinden sunulan özelliklerden ziyade kendi cihazlarında çalışan özelliklere odaklanacak. Bu nedenle Apple, basit istemlere dayalı olarak resim oluşturma ve makale yazma işlevleri de dahil olmak üzere, üretken yapay zekanın ağır işlerini yapacak bir ortak arıyor.