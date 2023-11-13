Rekor erişim engeli kararını rüşvet aldığı iddia edilen hakim vermiş!

Bir günde 1073 tweet ve 67 haber için erişim engeli ile içerikten çıkarma kararı vererek bir “rekora imza atan” hâkimin son günlerde tartışmaların odağında yer alan Sidar Demiroğlu olduğu ortaya çıktı.

İsmail ARI

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 14 Ocak'ta TV100'de katıldığı programda, SADAT’ın reklamını yayımlanmasının ardından TV100'ün sahibi Necat Gülseven ve organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın birlikte yemek yediği fotoğrafları gündem oldu.

Söz konusu fotoğraf karesinde yer alan Veysi Nazlıcan, 13 Mart 2023 tarihinde İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hâkimliği’ne başvurarak 1073 tweet ve 67 haber için erişim engeli ile içerikten çıkarma kararı verilmesini talep etti. Aynı gün Sulh Ceza Hâkimi Sidar Demiroğlu, “Veysi Nazlıcan’ın kişilik haklarının ve ticari itibarının zedelendiği” gerekçesiyle erişim engeli ile içerikten çıkarma kararı verdi.

Medya ombudsmanı Faruk Bildirici ise o dönem, "Hakim 1140 linki bir günde nasıl inceledi?" diye sormuş ve yazısında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Karara baktım, 13 Mart günü başvurulmuş; hâkim de aynı gün karar vermiş. Başvuru ve karar tarihi aynı. Nasıl yani? Dilekçe verilmiş, hâkimin de başka hiçbir işi yokmuş! Anında dilekçeyi işleme almış, 1.073 tweet ve 67 haberi yani toplam 1.140 linki tek tek açıp incelemiş! Mesaisini tamamlamadan önce kararı da yazıp bitirmiş! Bir gün içinde böyle bir hız nasıl mümkün olabilir?”

Bu tartışmalı kararı veren hakim Sidar Demiroğlu ise son günlerde rüşvetle suçlanıyor.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, hakim Sidar Demiroğlu’nun “uyuşturucu, gasp, sanal bahis dosyalarında olağan dışı tahliyeler yaptığını” ifade ederek HSK'ye dilekçe vermişti. Dilekçeye dair yanıt veren Demiroğlu ise HSK'ye iddiaları yalanlamış, mal varlığının incelenmesini talep etmişti