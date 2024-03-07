Rekor serisi devam ediyor: Gram altın tarihi zirvesini yeniledi

Son günlerde sert yükselen altın fiyatları tarihi zirvesini bugün de yeniledi. 7 Mart Perşembe günü kritik eşiği aşan gram altın 2 bin 206 liradan işlem görüyor.

Son günlerde hızlı bir yükseliş seyrine giren altın fiyatlarında rekor serisi bugün de devam etti. Dolar kuru ve ons altın değerinden etkilenen altın fiyatları haftanın dördüncü gününe de yükselişle başladı.

Altının gram fiyatı 2 bin 200 lira eşiğini de aşarak tarihi rekor kırdı. Gram altın 2.206 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın ise bugün 3 bin 607 liradan satılıyor.

Gram altın bir önceki gün kapanışını 2 bin 192 TL seviyesinden yapmıştı. Çeyrek altın ise 3 bin 584 TL'den kapanış yapmıştı.

Ons altın spot piyasada, yüzde 0,46 yükselerek 2 bin 161 dolar seviyesinde işlem gördü.

Altının gram tarafındaki fiyatlamasını hem ons altın hem de dolar/TL'deki gelişmeler etkiledi.