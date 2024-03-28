Rekortmen müzisyen İstanbul’da

Kültür Sanat Servisi

Guinness Rekorlar Kitabı’na, dünyanın en çok satan klasik müzik albümü Vivaldi’nin ‘Dört Mevsim’ ile adını yazdıran keman virütözü Nigel Kennedy, AKM Türk Telekom Opera Salonunda 7 Nisan Pazar saat 21.00’de ‘Heart and Soul’ konseriyle sahne alacak.

Besteci, keman virtüözü, orkestra şefi ve festival küratörü Nigel Kennedy, farklı müzik türlerini bir araya getirerek verdiği konserlerle geniş bir hayran kitlesine sahip. Vivaldi’nin ‘Dört Mevsim’ini çaldığı albümünün 2 milyonluk satışıyla Guiness Rekorlar Kitabı’na adını yazdıran ünlü müzisyen, klasik, caz, klezmer, rock ve çok daha fazlasını kapsayan geniş repertuarı ile sınırlar ötesi müzikal yolculuğun öncülerinden.