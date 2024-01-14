Rektör havuzlu villaya çökmüş!

İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü Mustafa Berktaş’ın, kirasını üniversiteye ödettiği havuzlu villada yaşadığı ortaya çıktı. Villa sahibinin açtığı davada tahliyeye kararı verilmesine rağmen Berktaş villasından ayrılmıyor.

İsmail ARI

Osmaniye Üniversitesi Rektör Turgay Uzun’un, Amanos dağlarının eteklerine 7,2 milyon TL’ye villa inşa ettirmesini skandalının ardından Bakırçay Üniversitesi Rektörü Mustafa Berktaş’ın da lüks villada yaşadığı ve mahkemenin tahliye kararına rağmen villayı boşaltmadığı ortaya çıktı.

Fetullahçıların kurduğu İzmir’in Menemen ilçesindeki Gediz Üniversitesi, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında kapatıldı. Üniversitenin binaları, devlet üniversitesi olarak kurulan İzmir Bakırçay Üniversitesi’ne verildi. 2017 yılında da AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Mustafa Berktaş’ı atadı

REKTÖRLÜK LOJMANI

Berktaş, rektörlük koltuğuna oturduktan kısa bir süre sonra da kendisi için “rektör lojmanı” adı altında lüks konut arayışına başladı. Hülya Bentürker isimli yurttaşın sahibi olduğu, Menemen’deki iki salonu, iki mutfağı, sekiz odası ve yüzme havuzu da olan villayı “rektörlük lojmanı” adı altında kiraladı. Yapılan sözleşmede kiranın üniversite tarafından ödeneceği, kiralama süresinin de dört yıl olduğu ifade edildi.

Mustafa Berktaş

Ancak İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü Mustafa Berktaş 2021 yılında kira sözleşmesi sonra ermesine rağmen villayı boşaltmadı. Villanın sahibi Hülya Bentürker, Menemen Sulh Hukuk Mahkemesi’ne dava açtı. Bentürker dava dilekçesinde, “Başka bir evi olmadığını, 65 yaşında olduğunu, yaşının ilerlediğini ve yürüme problemleri olduğunu, ayrıca besleyip baktığı hayvanları da olduğunu” belirterek evinin tahliye edilmesini istedi.

Mahkeme 24 Kasım 2022 tarihinde verdiği kararda, villanın sahibi Bentürker’i haklı bularak, Bakırçay Üniversitesi’nin tahliyesine karar verdi. Ancak mahkeme kararına rağmen Rektör Mustafa Berktaş villayı boşaltmadı.

‘AYAĞINIZI DENK ALIN’

Rektör Berkataş’ın hukuku hiçe saydığını belirten Hülya Bentürker ise BirGün’e yaptığı açıklamada, “Evimi dört yıllığına kiraladım ve o şekilde bir sözleşme yaptık. Sözleşmeyi rektör de imzaladı. Süre dolduğunda üniversiteye ziyarette bulunup sözleşmeyi yenilemeyeceğimi ifade ettim. Üniversite yetkilileri bize ‘Baskı yaparsanız her şeyi sökeriz ve o evi size sadece düz duvar olarak veririz. Aklınızı başınıza alın’ dedi. Mahkeme kararına rağmen 14-15 aydır evimi tahliye etmiyor ve beni mağdur ediyor. Karışımızda koskoca bir devlet üniversitesi var. Ben 65 yaşında dul ve emekli bir kadınım. Başka da evim yok. Bu yüzden evime kavuşmak istiyorum” dedi.