Rektör, hizmetinden memnun kalmadığı oteli üniversitenin sitesinden şikayet etti

İstanbul Üniversitesi Rektörü Zülfikar, rezervasyon yaptığı otelin kendisini mağdur ettiğini öne sürerek bu konudaki şikayetini üniversitenin resmi internet sitesinden duyurdu. Rektör, gelen tepkilerden sonra duyuruyu siteden kaldırttı.

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, iddia ettiği mağduriyetini üniversitenin resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Zülfikar, Konya’da ailesiyle gittiği otelde uzun süre bekletildiğini ileri sürdü. Buradan şikayetini anlatan rektör, daha sonra gelen tepkiler nedeniyle duyuruyu siteden kaldırttı, X'teki paylaşımı da sildirdi.

Söz konusu duyuru şöyleydi:

“’Geleneksel Dedeman Misafirperverliği’ sloganı ve ilkesi ile hizmet veren Dedeman Otel zincirinin Konya Otelinde maalesef 17.12.2023 tarihinde hiç de hoş olmayan ve büyük üzüntü duyduğumuz bir hadise vuku bulmuştur...

Önceden oda rezervasyonu yapıldığı ve konaklamayla beraber varış ile ilgili tüm detayları bildirildiği halde Rektörümüz Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar ve ailesi sabahın erken saatlerinden akşam 17:00'ye kadar bekletilerek mağdur edilmiştir. Ancak akşam saatlerinde ‘geçici oda’ verilebilmiştir.

Bu durumu Konya'nın en yoğun günü açıklaması ile geçiştirmek ise kabul edilemez bir açıklamadır... Profesyonelce hizmet veren marka otellerin başarısı ve misafir ağırlama farkları zaten bu tür yoğun ve dolu zamanlardaki planlama ve maharetleri ile belli olur...

Dedeman Konya Otelinin sahibinden ve Genel Müdürlüğünden kuru bir özürden ziyade misafir memnuniyeti çerçevesinde tedbir almalarını ve bu hatayı Rektörümüz nezdinde telafi edecek bir tutum sergilemelerini beklediğimizi duyururuz...”