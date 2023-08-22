Rektörden kaçak inşaat

Haber Merkezi

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi girişindeki ana yolun kenarına çelik konstrüksiyondan iki katlı bir kafeterya yaptırdı.

İnşaat, binanın altının su deposu ve kaçak olarak yapılması nedeniyle daha önce durduruldu. Fakat Gaziantep Üniversitesi Vakfı’nın bütçesinden sağlanan yaklaşık 5 milyon lira ile alınan çelik aksam söküldü, kampüs içine taşındı.

Üniversiteyi büyük bir maddi zarara sokan bu girişimin ardından aynı alana beş dükkânlık ticari bir kompleks inşa edildi. Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın, inşaatın yanına da, “Bu yapı Gaziantep Üniversitesi Vakfı’na aittir. Buradan sağlanacak gelirler şehit ve gazi çocuklarına burs olarak verilecektir” tabelası astırdı.

Ancak, ticari kompleksin izinsiz ve ruhsatsız olarak yapılması nedeniyle Şehitkamil Belediyesi inşaatı durdurdu. Belediye, yazılı olarak Gaziantep Üniversitesi'ni uyararak, yapının yıkılmasını istedi.

338 BİN TL CEZA KESİLDİ

Ayrıca, üniversiteye 388 bin lira para cezası uygulandı. Sözcü’nün haberine göre üniversite şu anda yıkılarak eski haline getirilmesi gereken inşaat için belediyeden verilen süreyi kullanıyor. Daha önce de Özaydın, koruması Abdulkadir Fıstıkçı’yı "özel şartlı" bir ilanla öğretim görevlisi yaptığı iddiasıyla gündeme gelmişti.