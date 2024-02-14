Rektörlük kararı tepki çekmişti: İstanbul Üniversitesi'nden ziyaretler için yeni kurallar

Rektörlük kararı ile İstanbul Üniversitesi'nin kampüsü yurttaşlara açılması tepki çekti. İstanbul Üniversitesi, uygulamaya gelen tepkilerin ardından ziyaretler için yeni kuralları açıkladı. Buna göre, ziyaretlerde Rektörlük binası idari büroları ile eğitim-öğretim görülen binalar, salonlar, etüt sınıfları-okuma salonları ve amfilere giriş yapılamayacak.

Eğitim 14.02.2024 10:51 Giriş: 14.02.2024 10:51

Güncelleme: 14.02.2024 10:59 Kaynak: Haber Merkezi

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Rektörlük kararı ile İstanbul Üniversitesi'nin kampüsü vatandaşlara açıldı. Alınan kararın ardından ziyaretçiler kampüsü doldurdu. Ders işlenirken gelen vatandaşlar amfilere girerek öğrencileri izledi. Sosyal medyada tepki çeken uygulama sonrası İstanbul Üniversitesi'nden ziyaretler için yeni kurallar açıklandı. Buna göre, İstanbul Üniversitesi'ne ziyaretler için üniversitenin internet sitesinden randevu alınması gerekecek. Ziyaretlerde Rektörlük binası idari büroları ile eğitim-öğretim görülen binalar, salonlar, etüt sınıfları-okuma salonları ve amfilere giriş yapılamayacak. 8 YENİ KURAL İstanbul Üniversitesi'nin duyurduğu yeni kurallar şöyle: 1- Üniversitemize ziyaretler hafta içi 13:00 - 16:00 saatleri arasında tarihi ve kültürel niteliklerinden dolayı Beyazıt yerleşkemiz bahçesini kapsayacak şekilde gerçekleşecektir. 2- Ziyaret için İstanbul Üniversitesi web sitesi (www.istanbul.edu.tr) üzerinden randevu alınmalıdır. 3- Ziyaretçilerimiz araç ile giriş yapamayacaklardır. 4- Ziyaretlerde Rektörlük binası idari büroları ile eğitim-öğretim görülen binalar, salonlar, etüt sınıfları-okuma salonları ve amfilere giriş yapılamayacaktır. 5- Resmî tatiller (dini ve milli bayramlar, özel günler vb.), sınav günleri ve Üniversitemiz yönetimi tarafından belirlenen zamanlarda kampüsümüz ziyarete kapalı olacaktır. 6- Beyazıt Kampüsü’ndeki tarihi ve kültürel atmosferi deneyimlemek isteyen misafirler, güvenlik görevlilerimiz tarafından yapılacak kontrollere tabi tutulduktan sonra giriş esnasında alacakları ziyaretçi kartları ile yerleşkemize giriş yapabileceklerdir. 7- Üniversite yönetimimiz gerekli görülen durumlarda ek güvenlik tedbirleri uygulama hakkına sahiptir. 8- Yerleşke ziyaretinde, Üniversitemizin eğitim-öğretim ve idari işleyişini bozacak etkinlikler (piknik, grup aktiviteleri vb.) yapılamayacak, ziyaretler sadece kültürel amaçlı gerçekleştirilecektir. Rektörlük İstanbul Üniversitesi kampüsünü halka açtı: "Orası sirk değil"