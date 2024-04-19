Remziye Bor davasında AYM’den karar bekleniyor

Haber Merkezi

Van’ın İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir Mahallesi’nde yaşayan 7,5 aylık hamile 27 yaşındaki Remziye Bor, 19 Nisan 2016'da evine baskın düzenleyen polisler tarafından vurularak ağır yaralandı ve sonrasında kaldırıldığı hastanede 17 Mayıs'ta yaşamını yitirdi.

MA'nın haberine göre, Bor’a yönelik suçlama yaşamını yitirdiği gerekçesiyle 29 Aralık'ta düşürüldü. Savcılık, 2020’nin Aralık ayında soruşturmaya ilişkin "kovuşturmaya yer yoktur" kararı verdi. Avukatlar, kararı Van 2’nci Sulh Ceza Hakimliği’ne taşıyarak reddetti. Hakimlik, 8 Şubat 2021 tarihinde itirazı reddetti. Avukatlar, bunun üzerine “yaşam hakkı” ve “adil yargılanma hakkı" ihlalleri gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bireysel başvuruda bulundu.