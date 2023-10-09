Resim Heykel Müzesi, 29 Ekim'de ziyarete açılıyor

İş Bankası'na 63 yıl boyunca Beyoğlu Şubesi olarak hizmet veren, 2020 yılından bu yana restorasyon çalışmaları devam eden tarihi bina Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi olarak 29 Ekim’de kapılarını ziyarete açıyor.

İstiklal Caddesi No:144 adresinde, önce bir Beyoğlu apartmanı ardından, uzun yıllar Türkiye İş Bankası’nın Beyoğlu Şubesi olarak hizmet veren, korunması gerekli kültür varlığı tescili bulunan binada 2020 yılından bu yana devam eden kapsamlı restorasyon çalışmaları ve müze hazırlıklarında sona gelindi.

Resim Heykel Müzesi, Cumhuriyet’in 100. yılında Türkiye İş Bankası’nın ülkemize armağanı olarak 29 Ekim’de kapılarını sanatseverlere açıyor.

Müzikten plastik sanatlara, müzecilikten kültür mirası korunması çalışmalarına pek çok alanda faaliyet gösteren İş Sanat’ın çatısı altında hayata geçirilen yeni müzeyle, ülkemizin kültür-sanat rotasına önemli bir kilometre taşı daha eklenmiş oluyor.

600'E YAKIN ESER YER ALACAK

Osman Hamdi Bey’den Şeker Ahmet Paşa’ya, Hoca Ali Rıza’dan İbrahim Çallı’ya pek çok sanatçının 2.700 civarında eserinin bulunduğu Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu, ülkenin en geniş ve en zengin özel koleksiyonlarından biri olarak biliniyor. Resim Heykel Müzesi’nde ilk sergilerinde bu koleksiyondan seçilen 600’e yakın eser yer alacak.

Müzenin kurucu küratörlüğünü mimar, sanat tarihçisi ve yazar Prof. Dr. Gül İrepoğlu üstlendi. Burçak Madran ise Müzeolojik Danışman olarak katkı sağladı.

TARİHİ BİNA

Beyoğlu’nun kültürel kimliğinin öğelerinden biri olan, 1900’lü yılların başında zemin katı ticari amaçlı, diğer katları konut olarak inşa edilen tarihi bina, bodrum ve zemin katların yanı sıra biri teras 6 kattan oluşuyor.

Korunması gerekli kültür varlığı olarak tescillenmiş olan yapı, gerek konum gerekse mimari açıdan Beyoğlu’ndaki 20. Yüzyıldan kalan binalar arasında dikkat çeken örneklerden birini oluşturuyor.