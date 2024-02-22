Resmen ayrıldılar: Çekişmeli boşanma davası sona erdi

Hollywood oyuncularından Kevin Costner ile Christine Baumgartner, resmen boşandı. 20 yıldır evli olan çift, uzun bir süre nafaka ve velayet davası konusunda anlaşmaya varamamıştı.

Kevin Costner ile Christine Baumgartner’ın çekişmeli boşanma davası sonuçlandı.

"Kurtlarla Dans", "Robin Hood: Hırsızlar Prensi" ve "The Bodyguard" gibi filmlerde yer alan aktör Kevin Costner, geçtiğimiz yıl eşi Christine Baumgartner'dan boşanma kararı almıştı.

İkili, üç çocuğunun velayeti ve nafakası için açılan davayla uzun süre gündem olmuştu. Çiftin evliliği 16 Şubat’ta resmen sona erdi. Bir süredir ayrı yaşayan çiftin üç çocuğu bulunuyor.

Çift, Tin Cup adlı yapımın provaları esnasında tanışmıştı ve 1998 yılında başlayan birlikteliklerini 2004’te evliliğe dönüştürmüşlerdi.

Kevin Costner daha önce Cindy Silva’yla 16 yıl evli kalmış ve 1994 yılında boşanmıştı. Costner’in bu evlilikten de üç çocuğu var.

Ayrıca Costner'ın ayrıca eski sevgilisi Bridget Rooney'den 27 yaşında Liam adında bir oğlu var.

BAUMGARTNER’DEN ELEŞTİRİ

Öte yandan Daily Mail'in haberine göre, Costner çocuklarına boşanma haberini Zoom görüşmesinde verdi.

Costner ile üç çocuğu olan Baumgartner "24 yıllık ilişkiden sonra, Las Vegas'ta bir otel odasındayken Kevin üç çocuğumuza 10 dakikalık bir Zoom görüşmesinde ayrılacağımızı söyledi. Ben yokken" ifadelerini kullandı.

Costner'ın eski eşi "5 gün sonra eve geleceği halde neden bir Zoom görüşmesinde bu konuşmayı yaptığını hala anlamış değilim" dedi.