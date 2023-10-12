Resmi Gazete'de yayımlandı: 1 yıl kullanılmayan telefonlar kapatılacak

Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliğe göre bir yıl boyunca kesintisiz olarak sinyal alınmayan telefonlar IMEI havuzundan çıkartılacak. Daha önceki süre ise 7 yıldı.

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Fotoğraf: AA