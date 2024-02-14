Resmi Gazete'de yayımlandı: 11 kişinin mal varlıkları donduruldu

Resmi Gazete'de yayımlanan karar göre, PKK, IŞİD, DHKP-C ve TKP/ML ile bağlantılı olduğu belirtilen 11 kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu.

Güncel 14.02.2024 09:39 Giriş: 14.02.2024 09:39

Güncelleme: 14.02.2024 09:46 Kaynak: AA

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, PKK, IŞİD, DHKP/C ve TKP/ML'ye finansman sağladığı tespit edilen 11 kişinin Türkiye'deki mal varlıklarının dondurulmasına karar verdi. Bakanlıkça hazırlanan "Mal Varlığının Dondurulması Kararı", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun" kapsamında "terörün finansmanı" suçu kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri belirtilen kişilerin Türkiye'deki mal varlıkları hakkında karar alındı. Karara göre, mal varlıkları dondurulan kişiler şöyle: PKK ile bağlantılı Mehdin Tekin, Nevzat Göktaşoğlu ve Galip Aras, IŞİD ile bağlantılı Mustafa El Casim, Ahlam Khatab, Eesa Alahmad, Muhammed Hajikadour, Muhammed Khatab ve Yavuz Selim Binici, DHKP/C ile bağlantılı Mehmet Güvel, TKP/ML konferans ile bağlantılı Ertan Çıta.