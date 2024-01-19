Resmi Gazete'de yayımlandı: 13 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı

Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; Bingöl, Bursa, Elazığ, Eskişehir, Kastamonu, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Sinop, Tokat ve Zonguldak'taki bazı alanların orman sınırları dışına çıkartılması kararlaştırıldı.

Güncel 19.01.2024 06:37 Giriş: 19.01.2024 06:37

Güncelleme: 19.01.2024 06:39 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, 13 ilde bazı alanların orman sınırları dışına çıkartılması kararlaştırıldı. Bingöl, Bursa, Elazığ, Eskişehir, Kastamonu, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Sinop, Tokat ve Zonguldak illerinde bulunan bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartılacak. Kararda, orman sınırları dışına çıkartılan alanların iki katından az olmamak üzere devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazine'nin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından Orman Genel Müdürlüğüne orman tesis etmek üzere tahsis yapılacağı belirtildi.