Resmi Gazete'de yayımlandı: 62 kişi ile 20 kurumun malvarlığı donduruldu

"PKK'ye finansman sağladıkları" gerekçesiyle 62 kişinin ve 20 kuruluşun Türkiye'deki malvarlıkları donduruldu. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 27 Kasım'da bazı kişi ve kuruluşların Türkiye'deki malvarlıklarını dondurulması ile ilgili verdiği karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzasının yer aldığı kararda, "PKK/KCK terör örgütüyle iltisaklı" ifadesiyle, 62 kişi ile 20 vakıf ve dernek gibi tüzel kişinin malvarlığı donduruldu.

Uygulamanın 6415 sayılı "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun" kapsamında olduğu belirtilen kararda, Kanun'un 7'nci maddesinin 4'üncü fıkrası uyarınca Ankara Ceza Mahkemelerine itiraz edilebileceği belirtildi.

Malvarlığı dondurulan tüzel kişiler Avusturya, İsveç, İsviçre, Norveç, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Fransa, Japonya, İtalya, Irak, Suriye, Almanya ve Avustralya faaliyet gösteriyor.