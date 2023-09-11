Resmi Gazete'de yayımlandı: 8 üniversiteye 308 sözleşmeli personel alınacak

8 üniversitenin farklı birimleri için 308 sözleşmeli personel alınacak. Söz konusu ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 8 üniversitenin farklı birimleri için 308 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Alımlar, 2022-2023 KPSS (B) grubu puan sırasını esas alınmak suretiyle yapılacak.

En fazla personel alımı Ankara Üniversitesi’nde yapılacak. Ankara Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nu uyarınca 252 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.

Diğer üniversitelerde yapılacak personel alımları ise şu şekilde:

• Munzur Üniversitesi: 26

• Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi: 7

• Bingöl Üniversitesi: 11

• Türk-Alman Üniversitesi: 6

• İstanbul Medeniyet Üniversitesi: 2

• Kilis 7 Aralık Üniversitesi: 3

• Bursa Teknik Üniversitesi: 1

Alımlar, KPSS P3, P93 ve P94 puan türünden yapılacak. Başvuru şartları, aranan nitelikler ve atamalara ilişkin bilgiler üniversitelerin internet sitelerinde yer alacak.

Başvurular, 20 Eylül-10 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacak.

6 ÜNİVERSİTEYE 70 AKADEMİSYEN ALINACAK

Resmi Gazete'de yayımlanan bir diğer ilana göre ise, İzmir Bakırçay Üniversitesi 19 öğretim üyesi, Bartın Üniversitesi 19 öğretim üyesi, İstanbul Medipol Üniversitesi 21 araştırma görevlisi, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi 4 öğretim görevlisi, Şırnak Üniversitesi 4 öğretim üyesi ve Işık Üniversitesi bir doçent ile 2 öğretim üyesi alımını gerçekleştirecek.