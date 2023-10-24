Resmi Gazete'de yayımlandı: Altı ildeki 12 taşınmaz satılacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), 6 ildeki 12 taşınmazı satış yöntemiyle özelleştirecek.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (ÖİB) yatırımcılara yönelik duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İstanbul'un Şile ilçesinde 3, İzmir'in Bornova ve Çiğli ilçelerinde birer, Muş'un merkez ilçesinde 3, Erzurum'un Palandöken ilçesinde 1, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 2 ve Aydın'ın Didim ilçesinde bir olmak üzere toplam 12 taşınmazın satışı yapılacak.

İstanbul'da yer alan taşınmazlar için 14 Kasım'a kadar teklif verilebilecek. İzmir'in Bornova ilçesi ile Muş ve Erzurum'daki taşınmazlar için 15 Kasım son teklif verme tarihi olarak belirlendi.

16 KASIM'A KADAR TAŞINMAZLAR İÇİN SON TEKLİF



Şanlıurfa'nın Karaköprü, Aydın'ın Didim ve İzmir'in Çiğli ilçelerindeki taşınmazlar için ise 16 Kasım'a kadar son teklif verilebilecek.

Taşınmazların ihalesi için 4 bin 500 lira ve 10 bin lira arasında değişen tutarlarda şartname bedeli belirlendi. Geçici teminat bedelleri 1 milyon ile 6 milyon lira arasında değişiklik gösteriyor.

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık" usulüyle gerçekleştirilecek.

İhalelere katılacak teklif sahiplerinin her bir taşınmaz için ayrı ihale şartnamesi alarak ayrı ayrı teklif sunması ve ilgili belgeleri idarenin "Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/Ankara" adresine son teklif verme tarihi saat 18.00'e kadar elden teslim etmesi gerekiyor.