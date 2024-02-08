Resmi Gazete'de yayımlandı: Amasya'da 3 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale edilecek

Amasya'nın Suluova ve Taşova ilçeleri sınırlarında bulunan 3 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası, açık teklif artırma usulüyle ihale edilecek.

Amasya'da 3 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası için ihale yapılacak.

Amasya İl Özel İdaresi Encümeninin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Amasya'nın Suluova ve Taşova ilçeleri sınırlarında bulunan 3 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası, açık teklif artırma usulüyle ihale edilecek.

Toplam 3338,89 hektarlık Suluova ile 4736 hektar ve 4944,03 hektarlık Taşova ilçeleri sınırlarındaki jeotermal kaynak arama sahalarının ihalesi, 20 Şubat Salı saat 10.00'da başlayacak. İhaleler Amasya İl Özel İdaresi Encümen Odası'nda yapılacak.