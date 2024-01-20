Resmi Gazete'de yayımlandı: Aroma verici hangi maddeler Türk gıda kodeksinden çıkarıldı?

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın aroma verici özelliği olan gıda bileşenlerine ilişkin yaptığı düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, bazı aroma verici maddeler listeye eklendi, 20 aroma verici maddeye ilişkin kullanım koşullarında değişiklik yapıldı ve 22 aroma verici madde listeden çıkarıldı.

Güncel 20.01.2024 16:13 Giriş: 20.01.2024 16:13

Güncelleme: 20.01.2024 16:15 Kaynak: AA

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Türk gıda kodeksi aroma vericiler ve aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri listesinden 22 madde çıkarıldı. Tarım ve Orman Bakanlığının "Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliğe göre, söz konusu yönetmelik, Avrupa Birliği (AB) mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlandı. AROMA VERİCİ YENİ MADDELER EKLENDİ Yönetmelikle, gıdalarda kullanılan aroma vericileri, aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri, bunların üretimlerinde kullanılan kaynak materyaller ile kullanım koşulları ve etiketleme kuralları belirlendi. Bazı aroma verici maddeler listeye eklendi, 20 aroma verici maddeye ilişkin kullanım koşullarında değişiklik yapıldı ve 22 aroma verici madde listeden çıkarıldı.