Resmi Gazete'de yayımlandı: AYM üyeliğine Prof. Dr. Ömer Çınar atandı
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM üyeliğine Prof. Dr. Ömer Çınar'ı atadı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Prof. Dr. Ömer Çınar Anayasa Mahkemesi üyeliğine atandı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zühtü Arslan'ın görev süresinin dolmasının ardından Anayasa Mahkemesi üyeliğine İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Çınar'ı atadı.
Söz konusu atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan kararda, Yükseköğretim Genel Kurulunca gösterilen 3 aday arasından Prof. Dr. Ömer Çınar'ın AYM üyeliğine seçildiği belirtildi.