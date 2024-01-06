Resmi Gazete'de yayımlandı: Bireysel sulama sistemleri hakkında yeni karar

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlediği tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, bireysel sulama sistemlerinde hibeye esas proje üst limiti 1 milyon liradan 3 milyon liraya çıkarıldı. Bu yıla ilişkin hibe programı için 9 Ocak'tan itibaren başvurular alınacak.

Güncel 06.01.2024 15:40 Giriş: 06.01.2024 15:40

Güncelleme: 06.01.2024 15:49 Kaynak: AA

A- A A+

Bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi kapsamında, hibeye esas proje üst limiti 1 milyon liradan 3 milyon liraya çıkarıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ, bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirliyor. BAŞVURULAR 9 OCAK'TA BAŞLIYOR Tebliğde yapılan değişiklikle, bireysel sulama sistemlerinde hibeye esas proje üst limiti 1 milyon liradan 3 milyon liraya çıkarıldı. Bu yıla ilişkin hibe programı için 9 Ocak'tan itibaren 45 gün içinde uygulama rehberi doğrultusunda başvurular alınacak. Düzenlemeyle "tarımda kullanılan suyun etkin kullanımını sağlayan, modern basınçlı sulama sistemlerine yönelik başvurunun artması" amaçlanıyor.