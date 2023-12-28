Resmi Gazete'de yayımlandı: Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye

Çalışan emeklilere 5 bin TL verilmesi düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesini de içeren ekonomi ağırlıklı torba kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Teklif yasalaşmasından kısa bir süre sonra düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA'nın haberine göre; çalışan emeklilere de bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme yapılacak.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada, "İlk düzenlemeden yararlanamayan, çiftçi ve BAĞKUR'lu esnaf emeklimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimiz de 5 bin lira ödeme imkanından faydalanacak" ifadesini kullanmıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da konuya ilişkin olarak, yasa teklifinin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından ikramiyelerin iki gün içinde yatırılması konusunda çalışmaları tamamladıklarını söylemişti.