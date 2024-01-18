Resmi Gazete'de yayımlandı: Dijital platform üyeliğinde vergiyi kim ödeyecek?

Resmi Gazete'de yayınlanan KDV uygulama tebliğine göre, kart, şifre ve kodların; Türkiye'de yerleşik olanlar tarafından yurtdışı firmalardan temin edilmesi halinde, bu kişiler tarafından beyan edilip ödenmesi gerekiyor. Yeni düzenleme ile dijital platform üyeliği için yurtdışından gerçekleştirilen satın alma işlemlerinde KDV tutarı firma tarafından ödenecek.

Bilgisiyar ortamında kullanılan aktivasyon, e-pin, oyun, dijital ürün, cüzdan kodları, hediye kartı/çeki ve benzeri ürünlerin ithali ve satışında Katma Değer Vergisi (KDV) getirildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan KDV uygulama tebliğine göre, Türkiye'de yerleşik olanlar tarafından kart, şifre ya da kodaların yurtdışı firmalardan temin edilmesi halinde beyanda bulunulup vergi ödemesi zorunluluğu getirildi.

Türkiye'de yerleşik KDV mükellefi olmayan gerçek kişilerin yurtdışından elektronik hizmet sunucularından hizmet sağlanması halinde ise KDV'nin yurtdışı mukimi firma tarafından beyan edilip ödenmesi, Türkiye'de satılması halinde de hesaplanan KDV'nin satıcı firmalar tarafından beyan edilmesi öngörülüyor.

Sanal veya fiziki ortamda, cüzdan kodu ve benzeri adlarla satılan ancak belirli bir ürün veya hizmetin karşılığını temsil etmeyen, ödeme aracı mahiyetindeki kart, şifre ve kodların yurt dışından temini veya Türkiye içerisinde satışı KDV'ye tabi olmayacak.