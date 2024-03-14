Resmi Gazete'de yayımlandı: Ekmek ve simit fiyatının belirlenmesinde yeni dönem

Resmi Gazete'de yer alan düzenlemeye göre ekmek ve simit fiyatı il genelinde oluşturulacak komisyon tarafından değerlendirilecek. Bununla ilgili Ticaret Bakanlığı'nın olumlu görüşü alındıktan sonra fiyat onaylanacak.

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Fotoğraf: AA