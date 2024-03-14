Resmi Gazete'de yayımlandı: Ekmek ve simit fiyatının belirlenmesinde yeni dönem
Resmi Gazete'de yer alan düzenlemeye göre ekmek ve simit fiyatı il genelinde oluşturulacak komisyon tarafından değerlendirilecek. Bununla ilgili Ticaret Bakanlığı'nın olumlu görüşü alındıktan sonra fiyat onaylanacak.
Resmi Gazete’de yayımlanan Esnaf ve Sanatkârlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri Hakkında Yönetmeliğin 5'inci maddesine yeni ekleme yapıldı.
Ekmek ve simit fiyatı ilgili belediye, Ticaret İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ticaret ve sanayi odası veya ticaret odası ile ilgili odanın temsilcilerinden oluşan komisyon tarafından değerlendirilecek.
Ticaret Bakanlığı'nın olumlu görüşünün alınmasından sonra Birlik tarafından onaylanacak.