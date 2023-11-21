Resmi Gazete'de yayımlandı: Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 10 bin 102 atama yapılacak

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde farklı il ve birimlerde olmak üzere 10 bin 102 kadro açıldı. Karar, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne (EGM) 10 bin 102 kadro ihdas edildi.

AA'nın aktardığına göre, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, EGM'ye, merkez teşkilatı için 500 polis, 90 başmüfettiş, 10 merkez emniyet müdürü, taşra teşkilatı için de 9 bin 500 polis ile moral eğitim merkezi müdürü ve moral eğitim merkezi müdür yardımcısı olmak üzere 10 bin 102 kadro ihdas edildi.