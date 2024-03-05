Resmi Gazete'de yayımlandı: Emniyet personelinin kıyafet yönetmeliğinde değişiklik
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, emniyet personelinin kıyafet, kışlık gömlek, bot, eldiven ve ayakkabı şekillerinde değişikliğe gidildi.
Kaynak: AA
İçişleri Bakanlığı Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile polis, çarşı ve mahalle bekçilerinin kıyafetlerinde değişiklik yapıldı.
Değişiklik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğin ekinde, polis, çarşı ve mahalle bekçilerinin kışlık görev kıyafetleri, kışlık gömlek, bot, eldiven ve ayakkabı şekilleri yer aldı.