Resmi Gazete'de yayımlandı: Enerjide acele kamulaştırma kararı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Tekirdağ, İzmir, Manisa, Elazığ, Karaman, Sivas ve Yozgat'ta RES üretim tesisi ve Atakale RES üretim tesisinin kapasite artırımı için Kırıkkale'deki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Tekirdağ, İzmir, Manisa, Elazığ, Karaman, Sivas ve Yozgat'ta kurulacak rüzgar enerji santrali (RES) üretim tesisi için bazı taşınmazlar ile Atakale RES üretim tesisinin kapasite artırımı için Kırıkkale'deki bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Tekirdağ'da Balabanlı RES, İzmir ve Manisa'da Kestanederesi RES, Elazığ'da R3-Elazığ-1 RES, Karaman'da R3-Karaman-1 RES, Sivas'ta R3-Sivas-1-2 RES ve Yozgat'ta R3-Yozgat-1 RES kurulması için gerekli bazı taşınmazlar ile Atakale RES üretim tesisinin kapasite artırımı için gerekli bazı taşınmazlar, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından acele kamulaştırılacak.

Ayrıca Bitlis'in Adilcevaz ilçesine doğal gaz ulaştırılabilmesi için kurulacak RMS-A şehir giriş istasyonun yapımı amacıyla ilçenin İpekçayır Mahallesi'ndeki bazı taşınmazların tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere EPDK tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Öte yandan Saves Depolamalı Diyarbakır güneş enerjisi santralinin (GES) yapımı amacıyla Diyarbakır'da bulunan bazı taşınmazların, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere EPDK tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

ENERJİ İLETİM HATTI İÇİN KAMULAŞTIRMA KARARI

Bağlantı anlaşması uyarınca tesis edilecek "154 kV R3-Muş-4 TM Enerji İletim Hattı Projesi" ve 400 kV Uygar RES TM-İzmir Havza TM Enerji İletim Hattı Projesi" kapsamında bazı taşınmazlarda direk yerleri mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisi ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) tarafından acele kamulaştırma yapılacak.

Adana, Gaziantep, İstanbul, Kastamonu, Kilis ve Ordu'da enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla proje güzergahına isabet eden taşınmazlarda elektrik dağıtım tesis yerlerinin mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahalarının ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEİAŞ tarafından acele kamulaştırılacak.