Resmi Gazete'de yayımlandı: Erdoğan'dan 7 üniversiteye rektör ataması
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 üniversiteye rektör ataması yaptı.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 üniversiteye rektör atadı.
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre;
- Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Çağrı Erhan
- Atılım Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Serkan Eryılmaz
- Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Esra Hatipoğlu
- İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Fadime Yüksektepe
- Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. İbrahim Özcoşar
- Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Rahmi Er
- Yaşar Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Levent Kandiller atandı.