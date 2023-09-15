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Resmi Gazete'de yayımlandı: Erdoğan'dan 7 üniversiteye rektör ataması

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 üniversiteye rektör ataması yaptı.

Güncel
  • 15.09.2023 01:46
  • Giriş: 15.09.2023 01:46
  • Güncelleme: 15.09.2023 01:57
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Resmi Gazete'de yayımlandı: Erdoğan'dan 7 üniversiteye rektör ataması

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  7 üniversiteye rektör atadı. 

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre;

- Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Çağrı Erhan

- Atılım Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Serkan Eryılmaz

- Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Esra Hatipoğlu 

- İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Fadime Yüksektepe

- Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. İbrahim Özcoşar

- Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Rahmi Er

- Yaşar Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Levent Kandiller atandı.

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