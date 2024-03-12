Resmi Gazete'de yayımlandı: İstanbul'da 'kesin korunacak hassas alan' ilanı

Resmi Gazete'de yayımlanan AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kararıyla İstanbul'da bazı alanlar kesin korunacak hassas alan ilan edildi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararla, İstanbul'daki Sarıyer Gerigörünüm ve Etkileşim Bölgesi 1. Etap Doğal Sit Alanı, kesin korunacak hassas alan ilan edildi.

Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Sarıyer ilçesinde bulunan Sarıyer Gerigörünüm ve Etkileşim Bölgesi 1. Etap Doğal Sit Alanının koruma statüsü yeniden değerlendirilerek, krokisi, sınır ve koordinatları gösterilen alanlar kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.