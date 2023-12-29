Resmi Gazete'de yayımlandı: Kamu işçilerine ek ödeme tarihleri belli oldu

Kamu işçilerine 2024'te yapılacak ek ödeme tarihleri Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, kamu işçilerine ek ödemelerin ilk yarısı ocak, ikinci yarısı nisan ayında yapılacak. Bu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlara ise ek ödemenin tamamı aralıkta verilecek.

Ekonomi 29.12.2023 07:12 Giriş: 29.12.2023 07:12

Güncelleme: 29.12.2023 07:14 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA

Devlet ve ona bağlı müesseselerde çalışan işçilere ilave tediye yapılmasına ilişkin 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere ek ödeme tarihlerini belirleyen Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzalı karara göre, bu kapsamdaki kamu işçilerine 2024'te verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 26 Ocak'ta, ikinci yarısı 5 Nisan'da ödenecek. Bu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına ise 2024'te yapılacak ilave tediyenin tamamı 23 Aralık'ta verilecek. Erdoğan imzaladı: ’Kömür yardımı’ kararı Resmi Gazete’de Resmi ilan fiyat tarifesi belli oldu