Resmi Gazete'de yayımlandı: Makaron, bandrol uygulamasına dahil edildi

Tütün doldurulmaya hazır hale getirilmiş sigara kağıdı olarak tanımlanan makaron bandrol uygulamasına tabi olacak. Böylece makaron da alkol ve tütün ürünleri gibi izleme sistemine dahil olacak.

Tütün doldurulmaya hazır hale getirilmiş sigara kağıdı olarak tanımlanan makaron, tütün ürünleri ve alkollü içkilerde olduğu gibi bandrol uygulamasına dahil edildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan özel tüketim vergisi (ÖTV) (III) sayılı liste uygulama genel tebliğinde değişiklikler yapan Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tebliğiyle makaron, vergi güvenliğini sağlamak amacıyla tütün mamulleri ve alkollü içkiler için getirilen bandrollü ürün izleme sistemi ve bandrol uygulamasına dahil edildi.

Söz konusu tebliğin "özel etiketi veya işareti olmayan malların tespitinde müteselsil sorumluluk" başlıklı bölümünde yapılan değişiklik uyarınca, bandrol taşımayan makaron ürünü için de özel etiketi veya işareti olmayan ÖTV'ye tabi malların tespitinde uygulanan tarhiyat ve vergi ziyaı cezaları uygulanabilecek. Tebliğ 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere bugün yürürlüğe girdi.