Resmi Gazete'de yayımlandı: Market poşetleri zamlandı mı?

Marketlerin piyasaya süreceği her poşet karşılığında devlete ödeyeceği tutar 60 kuruşa yükseldi. Müşteriler ise poşet başına 25 kuruş ödemeye devam edecek.

Ekonomi 29.12.2023 14:21 Giriş: 29.12.2023 14:21

Güncelleme: 29.12.2023 14:31 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: Depophotos

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2024 yılında geçerli olacak geri kazanım katılım payı tutarlarını belirledi.



Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, marketlerde tüketiciye 25 kuruştan satılan plastik alışveriş poşetlerinin geri kazanım katılım payı 60 kuruşa yükseldi. Yeni senede, 0,33 litrelik içecek ambalajı 6 kuruş, 1 buçuk litre ve üzeri içecek ambalajı 24 kuruş, kutu içecek ambalajı ise 18 kuruş olarak uygulanacak.



Binek araç lastiğinden 19 lira ve çinko karbon pilden 19 lira geri kazanım katkı payı alınacak.