Resmi Gazete'de yayımlandı: Oklubalı Höyükü hakkında tescil kararı
Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, İnönü ilçesindeki Oklubalı Höyükü'nün Birinci Derece Arkeolojik sit alanı olarak tescillenmesine karar verildi. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kaynak: ANKA
Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, İnönü ilçesindeki Oklubalı Höyükü'nün Birinci Derece Arkeolojik sit alanı olarak tescillenmesine karar verdi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yayımlanan karara göre; Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, İnönü ilçesindeki Oklubalı Höyükü'ün Birinci Derece Arkeolojik sit alanı olarak tescillenmesine kararlaştırdı.