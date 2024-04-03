Resmi Gazete'de yayımlandı: Rekabet Kurumu, 25 uzman yardımcısı alacak

Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre, Rekabet Kurumu sınavla 25 uzman yardımcısı alacak. Sınavlar yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek.

Çalışma Yaşamı 03.04.2024 09:42 Giriş: 03.04.2024 09:42

Güncelleme: 03.04.2024 09:48 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA