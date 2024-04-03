Resmi Gazete'de yayımlandı: Rekabet Kurumu, 25 uzman yardımcısı alacak
Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre, Rekabet Kurumu sınavla 25 uzman yardımcısı alacak. Sınavlar yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek.
Kaynak: AA
Rekabet Kurumu, sınavla 25 rekabet uzman yardımcısını işe alacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre, Kurum, 12'si genel, 10'u iktisat, 3'ü bilişim kadrosunda olmak üzere toplam 25 rekabet uzman yardımcısı alacak.
Sınava katılacak her aday, tek kadroya başvurabilecek. Adaylar 5 Nisan-5 Mayıs arasında e-Devlet'ten Rekabet Kurumu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden başvuru yapabilecek.
Sınavlar yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek.