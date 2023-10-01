Resmi Gazete'de yayımlandı: Yerel seçimlerin yapılacağı tarih belli oldu

Yerel seçim tarihi Yüksek Seçim Kurulu Kararı ile Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye'de 5 yılda bir yapılan yerel seçimler 31 Mart 2019 yılında yapılmıştı.

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Fotoğraf: AA