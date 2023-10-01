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Resmi Gazete'de yayımlandı: Yerel seçimlerin yapılacağı tarih belli oldu

Yerel seçim tarihi Yüksek Seçim Kurulu Kararı ile Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye'de 5 yılda bir yapılan yerel seçimler 31 Mart 2019 yılında yapılmıştı.

Siyaset
  • 01.10.2023 08:59
  • Giriş: 01.10.2023 08:59
  • Güncelleme: 01.10.2023 09:04
Resmi Gazete'de yayımlandı: Yerel seçimlerin yapılacağı tarih belli oldu
Fotoğraf: AA

Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu kararına göre yerel seçimler 31 Mart 2024'te yapılacak.

Yüksek Seçim Kurulu kararına göre; mahalli ve idareler seçimi 31 Mart 2024’te yapılacak.

Seçmen kütüğü güncellemeleri ise 1 Ekim 2023’ten YSK tarafından belirlenecek olan seçim takvimi başlangıç tarihine kadar yapılabilecek. 

Türkiye'de 5 yılda bir yapılan yerel seçimler 31 Mart 2019 yılında yapılmıştı. 

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