Resmi Gazete'de yayımlandı: Yerel seçimlerin yapılacağı tarih belli oldu
Yerel seçim tarihi Yüksek Seçim Kurulu Kararı ile Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye'de 5 yılda bir yapılan yerel seçimler 31 Mart 2019 yılında yapılmıştı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu kararına göre yerel seçimler 31 Mart 2024'te yapılacak.
Yüksek Seçim Kurulu kararına göre; mahalli ve idareler seçimi 31 Mart 2024’te yapılacak.
Seçmen kütüğü güncellemeleri ise 1 Ekim 2023’ten YSK tarafından belirlenecek olan seçim takvimi başlangıç tarihine kadar yapılabilecek.
Türkiye'de 5 yılda bir yapılan yerel seçimler 31 Mart 2019 yılında yapılmıştı.