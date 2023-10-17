Resmi Gazete'de yayınlandı: Başkentray, Marmaray ve İZBAN 29 Ekim'de ücretsiz

Cumhuriyet Bayramı'nda Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ücretsiz olacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.

Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında yurttaşlar, 29 Ekim Pazar günü saat 00.00'dan 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferlerinden ücretsiz faydalanacak.