Resmi Gazete ilan ücretine zam geldi

Resmi Gazete'nin ilan ücretlerine zam yapıldı. Buna göre, Resmi Gazete'de satır başı 25,50 lira olan ilan ücreti 40 liraya yükseldi.

Ekonomi 07.08.2023 00:43 Giriş: 07.08.2023 00:43

Güncelleme: 07.08.2023 00:47 Kaynak: Haber Merkezi

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FOTOĞRAF: AA