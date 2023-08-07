Resmi Gazete ilan ücretine zam geldi
Resmi Gazete'nin ilan ücretlerine zam yapıldı. Buna göre, Resmi Gazete'de satır başı 25,50 lira olan ilan ücreti 40 liraya yükseldi.
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığından Resmi Gazete ilan ücret tarifesinde değişiklik yapılamasına dair tarife Resmi Gazete’de yayımlandı.
Buna göre, 22 Aralık 2018 tarihli ve 30633 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Resmi İlan Ücret Tarifesinin 4’üncü maddesi şekilde değiştirildi. İlanların satır ücreti 40 Türk Lirası olarak belirlendi. Tarife, yayımlandığı 7 Ağustos tarihinden itibaren yürürlüğe girdi.
Bugün yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi:
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığından:
RESMÎ GAZETE İLAN ÜCRET TARİFESİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TARİFE
MADDE 1- 22/12/2018 tarihli ve 30633 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Resmî Gazete İlan Ücret Tarifesinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 4- (1) İlanların satır ücreti; 40,00 TL’dir.”
MADDE 2- Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Tarife hükümlerini Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı yürütür.